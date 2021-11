Biella Motor Team, arriva la gara di casa

Settimana intensa per la scuderia Biella Motor Team. Neppure il tempo di rifiatare dopo le gare dello scorso week end che è già ora di prepararsi per la seconda gara di casa dell’anno, la Ronde Gomitolo di Lana. Tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si è disputato in Sardegna il Rally Costa Smeralda storico, ultimo appuntamento del Campionato italiano riservato alle auto storiche.

Chiusura d’annata negativa per il piacentino Alessandro Bottazzi affiancato dalla navigatrice di Salsomaggiore Terme Ilaria Magnani sulla consueta Opel Corsa GSi. Dopo le prime due prove speciali erano settimi assoluti in mezzo a vetture ben più potenti ma sulla speciale successiva un problema fa perdere loro diversi minuti mettendo la parola fine alla loro gara. A tenere alti i colori della scuderia biellese ci hanno pensato Stefano Marchetto e Marco Mwaniki con la loro Opel Ascona “A” 1900 che per un soffio non sono rientrati tra i primi dieci della classifica generale. Per loro anche il sesto posto nel 2° Raggruppamento ed il terzo di classe. Per quanto riguarda i rally moderni, nel fine settimana era in programma il Rally Città di Modena, finale unica della Coppa Italia.

All’arrivo il migliore della scuderia è il navigatore Luigi Cavagnetto, in gara su una Suzuki Swift al fianco di Alessandro Forneris. Si sono piazzati ottantaduesimi assoluti vincendo la classe RA5NH. Posizione numero 155 e terza posizione in classe RSTB 1.6 Plus per la Mini Cooper S di Massimiliano Gilardetti ed Edoardo Bertella. Sei posizioni dopo si sono piazzati Alessandro Paiola e Fabrizio Zanon che hanno portato la loro Fiat Punto al secondo posto di classe RSTB 1.4 Plus. Già nelle prime battute ha dovuto alzare bandiera bianca il navigatore Paolo Ferraris che affiancava Damiano Arena su una Fiat Panda Kit di classe A5. Domenica alle 7,37 da piazza Cerruti a Biella, prenderà le mosse la Ronde del Gomitolo di Lana che si concluderà alle 17,58. I concorrenti affronteranno per quattro volte la prova speciale “Tracciolino” lunga 9,80 chilometri. La Biella Motor Team con il numero 6 schiera la Volkswagen Polo GTI di classe R5 di Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti mentre due numeri dopo partirà la navigatrice Martina Decadenti a fianco di Loris Ghelfi su una Skoda Fabia R5.

Il numero 14 è stato assegnato alla Mitsubishi Lancer Evo IX di Stefano Serini e Luca Ferraris, iscritti in classe N4. Alla Renault Clio di classe N3 di Primino Clerico ed Enrico Fraglia è andato il numero 34 mentre il 46 è per la Peugeot 106 Rallye di Samuele Benetasso e Valentina Grassone, iscritti in classe N2 come il navigatore Nicolò Bertella che corre con Fabrizio De Monti su una Suzuki Swift che ha il numero 53 sulle fiancate. Sempre in N2 – numero 55 – ci sono anche Stefano Brancalion e Matteo Zanetti con una Citroën Saxo VTs. Lotterà in classe A0 su una Fiat Seicento Sporting con il numero 71 il navigatore Alessandro Rappoldi che leggerà le note a Giovanni Bausano mentre in N1, numero 78, ci sono Alessandro Colombo ed Alberto Galli con una Peugeot 106 Rallye.