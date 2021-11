A Imola la 6° tappa della Coppa Italia, Iron Biella c'è

Con la seconda e ultima prova della sesta tappa della Coppa Italia disputata all’interno del suggestivo Autodromo Dino ed Enzo Ferrari di Imola si conclude la lunga stagione sportiva per i giovani ironbiellesi presenti: Vittorio Sola, Gregorio Simoncelli, Simone Zorio e Marta Angelino.

“È stata una stagione intensa e ricca di appuntamenti per loro, a livello di competizioni Federali in giro per l’Italia ma anche a livello di esperienze formative – spiegano - Grande successo infine della prova di Duathlon Crono TT che ha visto partecipare circa 270 atleti per complessive 89 squadre miste divise tra le diverse categorie. Questo format ha permesso a ragazzi di diverse società di gareggiare in team. I risultati sono stati importanti per Marta ed Arianna accompagnate da Elisa Bonora. Felicissime di aver raggiunto questo risultato è stato il loro commento a fine gara. Gara meno fortunata per Simone per la sfortunata caduta in bicicletta del compagno Federico che ha compromesso purtroppo un piazzamento che poteva essere ancora più importante”.