Teens Basket Biella: Zeta Esse Ti a caccia del bis

Dopo il debutto con vittoria della scorsa settimana contro Arona, il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti va a caccia del bis. Capitan Maffeo e compagni proveranno a sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo per conquistare altri due punti pesanti: domani sera al Forum (palla a due alle 20.30 con ingresso gratuito) scenderanno sul parquet Teens e Ginnastica Torino.

Nella prima giornata di campionato il team torinese ha perso 18-77 in casa contro Savigliano, ‎partita nella quale sono venuti a galla i limiti di un roster costruito interamente con giocatori under (eccezion fatta per il classe '99 Gavagnin), che ha pagato anche qualche assenza.

Per Biella è un'occasione da non perdere, anche se coach Marco Cardano invita i suoi giocatori a non sottovalutare l'avversario: «Non siamo una squadra in grado di gestire le partite. Proprio per questo, più che agli avversari dovremo pensare a noi stessi: l'obiettivo è imporre il nostro gioco, sfruttando una condizione fisica in crescita rispetto a un inizio di stagione che, per via dei molti infortuni, è stato in salita».