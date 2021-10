Pallavolo, grande esordio per la U17 Monteleone Trasporti

La U17 Monteleone Trasporti porta a casa 3 punti dalla trasferta contro Il Team Volley Valsesia. I ragazzi hanno messo in campo cuore e grinta e sono riusciti a vincere la gara in maniera netta, con dei parziali più che buoni (14-25; 23-25; 16-25).

"Abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a inizio stagione - dice coach Remollino -. Siamo contenti del risultato ottenuto, ma ancor più siamo soddisfatti del lavoro che continuiamo a fare in palestra, per migliorare il nostro gioco e la nostra pallavolo." Complimenti alla U17 Monteleone Trasporti per la vittoria riportata e in bocca al lupo per le sfide che verranno.

Team Volley Valsesia - SPB Monteleone Trasporti 0-3 (14-25; 23-25; 16-25).