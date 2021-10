Halloween 2021 al Falseum

In occasione della Festa di Halloween 2021, Falseum e il Castello di Verrone corredano il consueto percorso di visita con una misteriosa novità per i più piccoli. Nella giornata di Domenica 31 Ottobre, infatti, le sale tematiche del Museo diverranno terreno di ricerca per giovanissimi “Ghost-Hunters”: i piccoli verranno muniti all’ingresso di idonea strumentazione per individuare i segni ectoplasmici (forse veri o forse no) lasciati nottetempo dai “visitatori notturni” del nostro Castello e se riusciranno a scovarli tutti… avranno diritto a portarsi a casa un piccolo omaggio!

L’attività sarà simultanea alla visita guidata per gli adulti e compresa nel biglietto d’ingresso. Come sempre è gradita la prenotazione per evitare attese e sovrapposizioni tra piccoli gruppi di visitatori. Per informazioni e prenotazioni: falseum@itur.it oppure: 338-8872852