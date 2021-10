Anffas torna al Forum per tifare Pallacanestro Biella

“Era dal gennaio del 2020 che non tornavamo al Forum a tifare per igiocatori della Pallacanestro Biella. E’ stato bello. Anche se non èbastato per aiutare i ragazzi a vincere”. Ivo Manavella commenta così lapresenza di un gruppo di ospiti delle comunità di Anffas nella casadell’Edilnol, nella gara contro Capo D’Orlando di domenica. “Eravamo inpochi, in ragione del rispetto delle misure di prevenzione sia dentrol’impianto sportivo sia nei nostri mezzi di trasporto” concludeManavella, di Anffas.