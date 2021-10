Il professore Zilio rivive al Liceo Cossatese e Vallestrona attraverso due borse di studio

Il professore Giancarlo Zilio ha insegnato per anni matematica nell'istituto. Mancato a 60 anni nel 2018, ora la sua scuola gli vuole dedicare questa iniziativa.

<Negli studenti apprezzava non solo l’intelligenza, ma anche l’onestà, la generosità e la rettitudine - scrivono i suoi colleghi - . Il suo ideale era quello di una scuola capace di essere esigente sul piano della formazione intellettuale, ma anche attenta alla crescita di giovani socialmente impegnati e disposti a spendersi per il bene comune. Amici e colleghi promuovono questa borsa di studio nella speranza che il suo ideale continui a essere di ispirazione per il lavoro della nostra scuola. Per questo la borsa di studio in sua memoria premierà degli studenti che eccellano nelle discipline da lui tanto amate, ma che nello stesso tempo dimostrino attenzione al bene comune attraverso l’adesione e al servizio all’interno di associazioni del terzo settore>.