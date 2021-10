Matilde Sabattini è d’argento al Gold di Ritmica FOTO

A Caorle, graziosa cittadina veneta sul mare, durante il weekend si sono disputati i campionati interregionali di specialità Gold per le categorie junior e senior di ginnastica Ritmica FGI. In gara, a difendere i colori blu/fuxia della Rhythmic School Matilde Sabattini, ammessa alla competizione dopo aver superato le prove regionali a fune e clavette.

Le performances dell’atleta della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state di buon livello, valutate dalla giuria rispettivamente al secondo posto alle clavette ed al quinto alla fune. Ottenendo pertanto l’ambito pass per poter accedere alla finale nazionale che si disputerà a Foligno fra due settimane. “Matilde ha affrontato la gara con la giusta concentrazione e serenità – afferma l’istruttrice Arianna Prete che ha accompagnato la ginnasta in pedana – la prova interregionale, che vede in gara atlete lombarde, liguri e piemontesi è sempre molto combattuta e permette il passaggio alla prova nazionale solo per le prime tre classificate di ogni attrezzo. La nostra ginnasta, ancora non al massimo della preparazione per varie problematiche, ha deciso di puntare tutto sulle clavette dove ha ottenuto il secondo posto ed il lasciapassare per la finale nazionale di Foligno. Ora avremo due settimane in cui l’atleta potrà dedicarsi completamente ad ottimizzare le routine di questo attrezzo per potersi presentarsi in Umbria preparata ed esprimere tutte le sue potenzialità nella finale nazionale. Siamo giunti quasi al termine della stagione, il calendario agonistico prevede impegni con cadenza settimanale”.

Ulteriore importante impegno per la Rhythmic School, nel prossimo fine settimana, sarà il campionato interregionale individuale allieve in programma a Cantalupa nel torinese. Manifestazione che vedrà in gara Ginevra Bravaccino, la RSgirl cara a Tatiana Shpilevaya tenterà un’ardua impresa: staccare il pass per la finale nazionale a cui accederanno esclusivamente quattro atlete sulle quarantaquattro ammesse alla prova. Ginevra Bravaccino gareggerà nella categoria allieve 2 (anno 2011) e sarà impegnata con gli esercizi a corpo libero, cerchio e fune.