“Panorami Sonori”, al Castello di Roppolo il Duo InContra

Si è tenuto lo scorso 2 ottobre presso il Castello di Roppolo il concerto dal titolo Bon Voyage! con protagonista il Morgen Piano Trio che, con le musiche affascinanti e complesse di Shostakovich e Ravel, ha saputo trascinare il pubblico in un'esperienza entusiasmante e coinvolgente mantenendo viva la tensione fino all'ultima nota.

Questo è stato il primo dei 5 concerti previsti (2-9-23-30/10 e 13/11) per Panorami Sonori, appendice autunnale della rassegna concertistica Suoni in Movimento – percorsi sonori nella rete museale biellese. Il progetto, interamente dedicato ai giovani, è curato dalla sezione giovanile di N.I.S.I. ArteMusica e ha l’intento di valorizzare realtà di giovani musicisti professionisti nell’ambito della musica classica, mettendole in contatto tra loro e creando contaminazioni e collaborazioni artistiche, con l’ambizione di dar vita ad una rete duratura di interazione.

La rassegna si avvale della collaborazione di Slowland Piemonte e si realizza nelle splendide sedi del Castello di Roppolo e della Woolbridge Gallery di Biella, realtà uniche e differenti tra loro che incorniciano il programma musicale proposto in un connubio tra musica, arte e paesaggio.

La scelta degli spazi è stata operata per valorizzare al meglio i programmi musicali, le formazioni ospitate e la qualità dell’ascolto che viene proposta al pubblico. Gli appuntamenti previsti al Castello di Roppolo sono dedicati alla musica da camera e prevedono formazioni dal duo al quintetto. La sala che li ospiterà è la cornice perfetta per questo genere di musica, nata nei salotti e non concepita in origine per grandi spazi, dotata di un’intimità che solo in questo tipo di ambienti si può cogliere a pieno, con un clima familiare e senza barriere formali che spesso creano distanza tra interpreti e fruitori.

L’ultimo appuntamento, il 13 novembre, è invece dedicato alla modernità, con in programma Histoire du Soldat di Igor Stravinsky, opera da camera in due parti che prevede una compagine di strumentisti più ampia e una realizzazione teatrale. Per valorizzare al meglio questi aspetti è stata scelta come luogo ospitante la Woolbridge Gallery di Biella, un nuovo importantissimo polo per l’arte moderna e contemporanea situato negli spazi dell’ex fabbrica tessile Lanificio Pria affacciata sul torrente Cervo.

L’obiettivo ultimo è quello di proporre una rassegna in cui la bellezza si manifesti in diverse forme, con il desiderio di suscitare emozioni intense in tutti coloro che parteciperanno. Senza una mente che la accolga, la Bellezza non esiste. E in questo momento storico c’è immenso bisogno di menti pronte ad accogliere e conservare.

Per ogni appuntamento è proposto infine un abbinamento gastronomico volto a valorizzare strutture e prodotti tipici del territorio; il pubblico dopo i concerti potrà usufruire di una speciale convenzione per cenare presso i ristoranti indicati.

Il prossimo concerto in programma sarà sabato 9 ottobre alle ore 18 al Castello di Roppolo. Un concerto unico nel suo genere dal titolo Luci e Ombre. Protagonista è il Duo InContra formato da Camilla Patria al violoncello e Tommaso Fiorini al contrabbasso. Il repertorio in programma si compone di brani che spaziano dal ‘700 ai giorni nostri, con un filo conduttore che è l'alternanza di brani che generano un forte contrasto tra chiarezza e oscurità, trascinando l'ascoltatore in un vero e proprio viaggio sonoro.

A seguire si potrà prenotare una cena convenzionata al 10% di sconto e degustazione di birre artigianali del Birrificio Un Terzo (Pralungo, BI) presso la Trattoria Tarello, in via G. Massa, 2, a Roppolo. La prenotazione è obbligatoria al numero 0161 987133.

L’accesso ai concerti è consentito nel rispetto della normativa vigente anti-contagio da Covid 19 (e successivi aggiornamenti) e previa prenotazione tramite SMS o WhatsApp al numero 370 3031220 oppure all’indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it, entro le ore 12 del giorno del concerto. Il costo del biglietto è di € 8 intero, mentre € 5 ridotto (per giovani under 35 e residenti in Roppolo), con assegnazione del posto; gratuito per i minori di 12 anni. Per chi desidera sarà possibile inoltre il tesseramento annuale a sostegno dell’attività di N.I.S.I. ArteMusica € 20,00, con omaggio un CD realizzato da artisti dell’associazione. Informazioni per i prossimi concerti su www.suoniinmovimento.it.