Ripartono i corsi di Ginnastica Ritmica alla Rhythmic School di Candelo, la scuola n°1 del Piemonte

La Rhythmic School, la scuola di ginnastica ritmica più titolata del Piemonte, riapre le iscrizioni per i corsi 2021/2022.

Sotto la guida di Tatiana Shpilevaya, allenatrice e giudice internazionale di ginnastica ritmica, nel corso degli anni la scuola ha ottenuto ben 49 titoli nazionali (27 Gold e 22 Silver), frutto di tanta passione e professionalità sia da parte delle insegnanti altamente qualificate sia da parte delle giovani atlete emergenti che, tra gioco, sport e impegno, si sono migliorate sempre di più nell’uso della fune, del cerchio, della palla, delle clavette, del nastro e nelle evoluzioni al corpo libero.

Da pochi giorni sono ripartite le iscrizioni per i corsi baby (dai 4 ai 6 anni) e corsi base (dai 7 anni in su), con la possibilità di provare alcune lezioni gratuitamente il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30. I corsi e tutta l’attività della Rhythmic School si svolgono presso il Palazzetto dello sport di Candelo, in via cesare Pavese, 1.

I locali sono costantemente sanificati, per garantire ad atleti e personale un ambiente sicuro e pulito.

Per informazioni sui corsi: www.rhythmicschool.com