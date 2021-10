Mottalciata organizza una “Cena… a tutta Birra!”

Sarà proprio la bevanda dorata la protagonista assoluta della cena organizzata dalla Pro Loco di Mottalciata per sabato 9 ottobre. Appuntamento quindi dalle 18,30 alle 20 presso la sede della Pro Loco per la distribuzione dei piatti da asporto. In menù due primi: spaghetti alla birra e penne al ragù; due secondi: costine e cavolo alla birra, brasato alla birra rossa e patate al forno; come dessert Tiramisù alla birra. Le prenotazioni entro il 7 ottobre al numero 340.7306256