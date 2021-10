Biella, Rocco Botta lascia il M5S e va nel Gruppo Misto: “Da oggi intendo agire in piena autonomia”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo essermi candidato con la lista del Movimento 5 Stelle alle ultime lezioni amministrative del comune di Biella, sono entrato quasi subito in Consiglio e a seguito delle dimissioni dell'amico Giovanni Rinaldi, già candidato sindaco. In questi due anni e mezzo ho regolarmente presenziato ai Consigli Comunali e alle riunioni delle diverse commissioni, quale unico rappresentante del Movimento a Palazzo Oropa.

Il mio contributo al dibattito in Consiglio è stato sempre onesto e sincero, nell'esclusivo interesse della nostra comunità cittadina. A quasi metà mandato, oggi assumo - senza alcun spirito di polemica - la decisione di uscire dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, optando per il Gruppo Misto. Questo mi permetterà di agire, sempre su mandato di chi mi ha voluto dare fiducia con la preferenza elettorale, con maggior libertà, pur mantenendomi coerente nell'area dell'opposizione.

Non dimentico e ringrazio pubblicamente le persone autorevoli che a suo tempo mi hanno dato l'opportunità di candidarmi con il Movimento, da Giovanni Rinaldi agli altri amici del Movimento 5 Stelle, ma da oggi intendo agire in piena autonomia nell'ambito del Consiglio Comunale, relazionandomi sempre in modo costruttivo con i gruppi di minoranza”.