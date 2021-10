Formazione gratuita e orientamento, le iniziative della Camera di Commercio per avvicinare le scuole al mondo del lavoro

Con la ripresa dell'anno scolastico ripartono le iniziative di formazione e orientamento promosse dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per le scuole delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO.Numerose le proposte formative dedicate agli istituti scolastici superiori, che potranno richiedere per gli studenti dell'ultimo triennio moduli formativi su project management, competenze green, cyber security e orientamento post diploma.

Per tutte le classi scolastiche è inoltre disponibile il corso online Modello Olivettano©, dedicato al progetto imprenditoriale d'avanguardia promosso da Adriano Olivetti. L'offerta formativa include anche i docenti, sia delle scuole secondarie superiori che inferiori, ai quali è dedicato un corso sullo sviluppo di attitudini imprenditoriali nei giovani attraverso metodologie didattiche innovative. Oltre a queste attività, l’Ente camerale sta curando la nuova edizione della guida per l'orientamento in uscita dalla scuola media “Fai La Scelta Giusta”, elaborata con il supporto dei dati Excelsior sulle previsioni di assunzione delle imprese.Confermato anche il Premio “Storie di Alternanza” per i migliori video-racconti su esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o PCTO: il montepremi previsto per quest'anno ammonta a 16mila euro, con adesioni entro venerdì 8 ottobre.

«Poter contare su profili qualificati e su giovani capaci di affrontare le sfide lavorative di oggi è una risorsa preziosa per il tessuto produttivo del territorio» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Su questo fronte l’Ente camerale svolge un ruolo attivo nel promuovere il dialogo tra scuola e mondo del lavoro attraverso l'offerta di percorsi formativi di qualità, che aiutino gli studenti a sviluppare competenze innovative e compiere scelte consapevoli per il proprio futuro, offerta che non è venuta meno neppure durante la pandemia».Lo scorso anno scolastico sono stati infatti realizzati con le scuole superiori 4 percorsi online su orientamento e mettersi in proprio nonché, in collaborazione con Comau, 3 corsi per docenti e 17 laboratori per studenti su robotica e coding, che hanno previsto l’utilizzo dell’innovativo e.DO Cube, simulatore virtuale del braccio robotico e.DO., per un totale di 416 partecipanti e 264 ore di formazione. A ciò si aggiungono i 15 laboratori attivati in 6 scuole medie con l'utilizzo del kit LEGO EDUCATION per l'apprendimento ludico nelle discipline STEM.

Tutte le attività sono state realizzate gratuitamente nell'ambito del progetto Interreg “Transform – TrasFormAzione e imprenditorialità aperta”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana.Maggiori informazioni sulle proposte formative e sul Premio “Storie di Alternanza” possono essere richieste all'Ente contattando il Servizio Promozione (telefono: 015.35.99.354/332 - promozione@pno.camcom.it).