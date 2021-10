Calcio, Naamad e Artiglia regalano la vittoria alla Biellese: 3-1 al Verbania

Con un netto 3-1, la Biellese espugna il Pedroli di Verbania, ritornando alla vittoria dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Borgaro. I bianconeri trovano il gol del vantaggio al minuto 27’ con Jabir Naamad, classe 2002, bravo a raccogliere una respinta e a mettere la palla in rete.

Al 37’ arriva il raddoppio, con un tiro fuori dall’ area che sbatte sul palo, la palla finisce sui piedi di Naamad che non sbaglia e realizza una doppietta. Si chiude un primo tempo dominato dai ragazzi di Mister Rizzo. Nella ripresa, il Verbania non demorde e accorcia le distanze con Cerutti, che qualche minuto dopo va vicino al clamoroso 2-2. Il punto esclamativo lo mette l’ex della partita, Edoardo Artiglia, che a dieci minuti dal novantesimo, lascia partire un gran tiro dal limite che s’ insacca imparabilmente sotto l’incrocio, chiudendo la partita 1-3 per la Biellese.

Con questi tre punti, i bianconeri salgono al secondo posto, alle spalle dell’Oleggio, ottima prova da parte dei ragazzi di Mister Rizzo, che già mercoledì sera scenderanno in campo contro l’Alicese Orizzonti.

Risultati del 5° turno

LG Trino vs Settimo 0-0

Borgaro Nobis vs Alicese Orizzonti 2-0

Borgo Vercelli vs Aygreville 2-0

La Pianese vs Venaria Reale 1-1

Oleggio vs Città di Baveno 2-0

Pro Eureka vs Dufour Varallo 1-1

Stresa vs Accademia Borgomanero 1-1

Verbania vs Biellese 1-3

Classifica

Oleggio 13

Biellese e Stresa 10

Aygreville e Accademia Borgomanero 9

Venaria Reale 8

Settimo, Borgaro Nobis e la Pianese 7

FR Valdengo e LG Trino 6

Pro Eureka, Città di Baveno e Verbania 4

Borgovercelli e Alicese Orizzonti 3

Dufour Varallo