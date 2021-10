Biella Motor Team sbarca in Sardegna, conto alla rovescia per il Rally Terra Sarda (foto di repertorio)

Scelta decisamente controcorrente quella di Massimiliano Gilardetti ed Edoardo Bertella. Mentre i loro compagni della scuderia Biella Motor Team saranno impegnati sui tortuosi asfalti piemontesi del Rally del Rubinetto, loro hanno scelto di mettersi alla prova sulle cosiddette “strade bianche”.

Sabato 2 e domenica 2 ottobre, infatti, saranno impegnati nel Rally Terra Sarda che si corre tra la Gallura e la Costa Smeralda sulle strade che hanno fatto la storia del Rally Costa Smeralda, a lungo prova di punta del Campionato europeo. Il rally partirà nel pomeriggio di sabato 2 ottobre da Tempio Pausania. Dopo due prove speciali è prevista la sosta notturna: la gara riprenderà domenica mattina per concludersi, dopo altre cinque prove, nel tardo pomeriggio ad Arzachena. Gilardetti-Bertella avranno a disposizione la Mini Cooper S, numero di gara 41, iscritta in classe RSTB Plus 1.6.