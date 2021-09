Ritrovato il cercatore di funghi disperso tra Graglia e Netro

Aggiornamento ore 20.30

E' vivo il cercatore di funghi scomparso, nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, nella zona delle Salvine di Graglia. A trovarlo un automobilista lungo la strada del Tracciolino: il conducente l'ha immediatamente caricato a bordo della sua auto e condotto fino al Prato delle Oche di Oropa. Qui, l'anziano è stato raggiunto e assistito dal personale dedito alla ricerca fino all’arrivo dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso.

Il fatto

Momenti di apprensione nella valle dell’Elvo per un cercatore di funghi di circa 73 anni disperso ad una quota di circa 1200 metri. Secondo le prime informazioni raccolte, l’anziano si è recato alle Salvine di Graglia in cerca di funghi. Non avendo sue notizie, i parenti sono andati a cercarlo e non trovandolo hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio di oggi, 28 settembre.

Il protocollo di ricerca persone è stato attivato e le ricerche sono concentrate nella zona della Bossola, nel territorio di Netro: in azione gli AIB, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del Soccorso Alpino. Sul posto si stanno portando anche le unità cinofile e il Drago dei Vigili del Fuoco. Seguiranno aggiornamenti.