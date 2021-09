Carabinieri, il capitano Davide Lazzaro è il nuovo comandante della Compagnia di Biella

“Ho iniziato il nuovo incarico il 6 settembre scorso: ricevo una bella eredità dal mio predecessore che ha gestito al meglio la Compagnia di Biella portando molti risultati. Spero di poter proseguire l’attività svolta fin qui nel migliore dei modi”. Con queste parole si è presentato il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Biella Davide Lazzaro, che prende il posto del capitano Marco Quacquarelli, ora trasferito a Pavia.

Originario del Monferrato, 48 anni con una laurea in Scienze della Sicurezza esterna e interna, il capitano Lazzaro vanta 18 anni di servizio tra le fila dell’Arma. Prima della divisa, ha lavorato in Ferrari dal 1997 al 2003 occupandosi della logistica negli anni gloriosi di Michael Schumacher e della pioggia di titoli che ne è seguita.

Poi il sogno di indossare la divisa con il superamento del concorso per ufficiali di complemento e i primi incarichi a Roma per circa10 anni. In seguito, è stato comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Vercelli e per 5 anni (dal 2016) ha guidato la Compagnia dei Carabinieri di Domodossola prima dell’arrivo a Biella.