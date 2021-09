La Rhythmic School brilla al torneo internazionale di Morbegno

La Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha scelto la graziosa cittadina lombarda adagiata sulle valli che circondano lo splendido lago di Como per ritornare alle gare dopo la pausa estiva. L’ occasione è stata l’invito a partecipare al Torneo internazionale “Asd V.E.R.A.” organizzato dall’omonima società lombarda a cui hanno partecipato più di trecento atlete provenienti da alcuni paesi esteri quali l’Ungheria e la Russia e da molte regioni italiane quali il Veneto, il Friuli, l’ Emilia Romagna, la Sicilia e naturalmente la Lombardia ed il Piemonte. Per la Rhythmic School hanno gareggiato: Giulia Sapino nella categoria A allieve 4 ottenendo il secondo posto alle clavette ed il quarto al cerchio e Ginevra Bravaccino sempre in categoria A allieve 2 che ha ottenuto due secondi posti al cerchio ed al corpo libero. Impegnate nella categoria B allieve 2 Emma Bragante classificata prima alla palla e terza al cerchio ed Elena Pavanetto prima alle clavette e seconda alla palla. Nadia Dipalma è scesa in gara nelle LB junior 1 ottenendo il primo posto sia alla palla che al nastro, mentre Giulia Bocci ha gareggiato nelle LC allieve 4 classificandosi prima alla palla e seconda al cerchio. A seguire le atlete in pedana la tecnica Arianna Prete e la DT Tatiana Shpilevaya che esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti nonostante qualche errore: “ è stato un ottimo test. Le atlete si sono ben comportate, gestendo in modo adeguato anche i piccoli errori dovuti al periodo piuttosto lungo di assenza da competizioni. Nonostante qualche imperfezione le nostre ragazze sono salite tutte sul podio, maturando inoltre la consapevolezza di essere sulla strada giusta per arrivare preparate ad affrontare le prossime gare nel proseguo della stagione “. Stagione che ripartirà proprio a casa delle RSgirls, il palazzetto dello sport di Candelo, dove domenica 12 si disputeranno le prime prove del campionato regionale FGI Gold junior e senior. Inoltre, martedì 14 settembre la Rhythmic School darà il via ai corsi di avvicinamento alla Ritmica a cui sono invitate tutte le bimbe e ragazze (dai 4 anni in poi) che vogliono cimentarsi con gli attrezzi della ginnastica Ritmica: fune, cerchio, palla, clavette, nastro oltre ovviamente al corpo libero.