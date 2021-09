L’intervista esclusiva ad Alessandro Ossola, lo sprinter piemontese sulle orme di Jacobs

Le Olimpiadi sono la festa dello Sport per eccellenza, quest’estate abbiamo sofferto ma soprattutto gioito per le imprese dei nostri campioni; due su tutti Filippo Ganna nel ciclismo su pista e poi il re degli sprinter in atletica, Marcel Jacobs, il tricolore si è issato in alto non solo sui pennoni, ma anche nei nostri cuori. Lo sport, come la musica del resto, sono linguaggi universali e internazionali che sono unici.

Lo sport unisce, lo sport aiuta anche a superare momenti di difficoltà e fa stare bene. Ed è lo stesso sentimento che noi stessi abbiamo provato e riversato anche per i nostri atleti paraolimpici che stanno concludendo la kermesse a Tokyo in questi giorni. Ne abbiamo parlato con Alessandro Ossola, torinese, presidente dell’Associazione Bionic People, arrivato nella finale del 100 metri, su quella pista in cui proprio Jacobs e Tortu ci hanno regalato pagine da leggenda ed è proprio da qui che partiamo: “L’emozione di correre su quella pista la senti tutta, ti percorre un brivido lungo la schiena, un emozione fortissima, come quella di essere arrivato a giocarsi la finale contro i migliori al mondo”.

Alessandro è un combattente nato, con la voglia di mettersi sempre in gioco, lo abbiamo conosciuto proprio mentre provava la protesi alla gamba, oppure sul tartan mentre si preparava per migliorare i suoi tempi in pista. Di lui abbiamo sempre apprezzato il sorriso, la determinazione, e la voglia di combattere.

E’ appena rientrato da Tokyo ed è naturale chiedergli quale sia stata l’emozione della sua prima Olimpiade: “Qualcosa di magico dall’inizio alla fine è un esperienza enorme dal punto di vista sportivo e umano, confrontarsi, parlare e anche mangiare insieme con persone di tutto il mondo è incredibile e formante. L’emozione della finale, la pressione, e comunque arrivare a un centesimo dal record italiano mi ha dato uno stimolo fantastico. Era il mio primo appuntamento importante e questo credo che mi dia ancora più stimoli per andare avanti. La testa è già a Kobe, sempre in Giappone, per l’anno prossimo, anche se il sogno è Parigi, dove grazie a un team preparato (Chiara Ansaldi, coach, Marco Critelli, personal trainer e Maria Vietti fisioterapista) posso giocarmela con l’impegno di migliorarmi ancora”.

Alessandro è un vulcano basta vedere i suoi profili social per comprenderne l’animo, e se ci permettete un commento personale, un esempio a non mollare mai ma soprattutto a farlo sorridendo, la vita è soprattutto questo.