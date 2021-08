Biella: Gym, Acquatlon e Triathlon alla Rivetti

Alla piscina Rivetti è ancora piena estate. Ecco alcuni appuntamenti in calendario nell'impianto di viale Macallè nelle prossime settimane. Tra le proposte, ci sono lezioni di Gym naturalmente in acqua ed eventi sportivi come l'"Acquatlon". Fino a sabato 28 agosto, al sabato alle 12,50 la Gym è gratuita. La lezione si tiene nella vasca esterna, su prenotazione, mentre in caso di maltempo è sospesa. Il 4 e 5 settembre sono invece previsti due grandi eventi sportivi: l'Acquathlon "Corri, nuota Corri" e il "Triathlon dell'Orso Città di Biella". Con l'Acquatlon, Si parte sabato 4 settembre alle 19,30 (il ritrovo è alle 18,30). Si tratta di una sfida non competitiva ad eliminazione diretta a squadre, anche miste, di due atleti. Il percorso prevede 250 metri di corsa, 200 metri di nuoto e 250 metri di corsa, premi per le prime 3 squadre classificate e medaglia di legno per il quarto posto. É possibile iscriversi scrivendo a info@ironbiella.it. Il costo d’iscrizione è 13 euro. Domenica 5 settembre è il turno del Triathlon dell’Orso – Città di Biella, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione inizia alle 09,30 ed è valevole come finale del Circuito Nord Ovest Giovanile (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta) e come Tappa del Circuito Piemontese Giovanile. É possibile iscriversi al Triathlon dell’Orso al sito www.endu.net.