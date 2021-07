Biella Basket nel segno della continuità: ufficiale il rinnovo di Gianmarco Bertetti

Nella scorsa stagione è stato uno dei giocatori capaci di dare la scossa in uscita dalla panchina e anche per il 2021/22 Gianmarco Bertetti sarà un giocatore di Pallacanestro Biella.

Una conferma importante per il club che, dopo la permanenza di Matteo Pollone, vuole dare continuità puntando sul numero 8 rossoblù. Un prodotto del vivaio biellese capace di completare nel migliore dei modi il percorso giovanile, superando anche un terribile infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, ma dimostrando di avere il carattere giusto per tornare più forte di prima e dimostrare tutto il suo valore in A2.



“Gianmarco è un talento importante, con una sfrontatezza positiva che gli fa affrontare ogni situazione con la faccia giusta. - dichiara il gm Damiano Olla - Su di lui abbiamo puntato in passato e siamo certi che proseguire il percorso insieme sia la miglior scelta per noi ma anche per la sua crescita. In questa stagione il suo apporto sarà ancora più importante, sono sicuro che sarà all’altezza delle nostre aspettative“.