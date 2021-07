Babù e il bosco dei profumi a Camandona

Se vi piace il teatro per i più piccoli e se avete bimbi in casa andate allo spazio verde del Santuario del Mazzucco di Camandona sabato pomeriggio alle 16 perché ne vale veramente la pena. Va infatti in scena il racconto animato di “teatro e sensi”, di Roberta Triggiani, con Eleonora Frida Mino, un attrice poliedrica molto brava che torna ad esibirsi, enfant du pays, nelle zone di origine.

Uno spettacolo adatto ai più piccoli, a partire dai 3 anni, dedicato alla magia del bosco e alla salvaguardia dell’ambiente. I bambini potranno ascoltare le avventure di Fata Nocciola e dell’orsetto Babù e, durante la parte interattiva, toccare e annusare le erbe aromatiche e scoprirne i segreti! Una storia semplice che permetterà ai più piccoli di sperimentare nuovi stimoli tattili e olfattivi. Alla fine dello spettacolo sarà servita una merenda. L’evento fa parte di In viaggio con le emozioni”, progetto realizzato grazie al contributo della Fondazione CRT.