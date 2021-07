Miriam El Hajjam rinnova con la Virtus Biella, sarà il quinto anno di fila

Virtus Biella comunica di aver rinnovato l’accordo con l’atleta Miriam El Hajjam anche per la stagione sportiva 2021/22. Per Miriam inizierà il quinto anno consecutivo in Prima Squadra sotto i riflettori del PalaSarselli.

Questo il suo commento: «Sono molto felice di continuare a giocare qui. Ho vissuto diverse squadre in passato, ma un gruppo così non l'avevo mai trovato. Siamo legatissime e questa è la nostra grande forza. Le amicizie nascono sempre, in ogni spogliatoio, ma noi viviamo qualcosa di davvero unico e in campo si vede in ogni partita. La stagione che si è conclusa è stata molto positiva, raggiungere la semifinale PlayOff è qualcosa di incredibile. Proveremo a migliorarci ancora, tenteremo una nuova scalata anche se non sarà facile. Di sicuro daremo il massimo per toglierci altre soddisfazioni. Speriamo ovviamente di tornare a disputare un campionato normale, senza pause, con meno restrizioni e i nostri tifosi presenti sugli spalti a sostenerci».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio dichiara: «Miriam ormai è a tutti gli effetti una delle tre “senatrici” della squadra e in quanto tale siamo felicissimi della sua ennesima adesione al progetto B1. Ci aspettiamo da lei che sia di supporto a capitan Mariottini per poter far andare al meglio la stagione sotto il profilo tecnico-tattico, ma soprattutto per il buon andamento del “clima spogliatoio”. Gli appassionati della Virtus e tutti noi ormai sanno molto bene che cavallo di razza sa essere quando libera la mente (e il braccio): è sempre un piacere vederla picchiare forte e precisa dalle altezze stratosferiche in cui impatta la palla in attacco. Siamo felici di poter dire “Miry in the Sky resta con noi!”».