Calcio, a Cossato nasce una nuova realtà sportiva

“A Cossato nasce una nuova società, con un logo storico, che racchiude la storia di una Città dove in anni passati vi erano cinque realtà calcistiche e dove le rivalità sportive sane si vivevano con grande passione, tutto l’anno nei campi, nei bar e nei luoghi d’incontro, fra amici e conoscenti del posto o al massimo dei paesi limitrofi. Il nuovo sodalizio non si pone come rivale di alcuno ma bensì come alternativa per coloro che sono indirizzati a svolgere uno sport di base con preparazione ludico motoria senza l’assillo di risultati. La scuola calcio disporrà di educatori qualificati UEFA ma soprattutto verrà svolto molto lavoro coordinativo da Istruttori laureati in Scienze Motorie”.

Questa la presentazione della nuova realtà sportiva cossatese che inizierà la sua attività con due giorni di Open day fissati per il 5 luglio e 10 luglio prossimi dalle 18.30 presso il campo sportivo Gaudino in frazione Spolina. Gli Open day sono rivolti principalmente ai 2015 e 2016 maschietti e femminucce, senza però escludere eventuali partecipanti di altre annate della scuola calcio (2014-2013-2012-2011). In più a tutti i partecipanti verrà omaggiata la maglietta celebrativa dell’evento.

Sarà allestita una prima squadra che si iscriverà al campionato di Terza Categoria, dove si darà la possibilità a ragazzi di “Cossato e dintorni” di giocare al calcio senza patemi di risultati ma con il massimo rispetto dell’impegno preso e con il fair-play sportivo come primo valore. Per informazioni: 331 4374665 o 3400875119.