Oltre 200mila euro per far ripartire la cultura biellese. Avviata seconda sessione erogativa

Dopo oltre un anno di difficoltà organizzative e chiusure causate dall’emergenza Covid la stagione culturale biellese è pronta a ripartire con numerosi appassionanti progetti anche grazie al contributo della Fondazione che con il bando “Cultura+” ha erogato oltre 200 mila euro dando un’iniezione di liquidità e fiducia agli enti del territorio.

Articolato in due sessioni annuali il bando ha visto pervenire per la prima sessione chiusa a febbraio 44 richieste dalle diverse associazioni che operano nel settore arte, e cultura; il costo dei progetti presentati ammontava a € 1.084.267 e la richiesta di finanziamento alla Fondazione è stata pari a

€ 336.317.

I progetti sono stati valutati in base alla capacità di creare rete, di contribuire all’arricchimento culturale della popolazione, al livello di fruibilità e alla diffusione della cultura artistica, musicale, teatrale e coreutica.

“Ripartire dalla cultura dopo il covid è uno degli obiettivi più importanti che la Fondazione si è prefissa – spiega il Presidente Franco Ferraris – una cultura che sia anche riscoperta della socialità, attenzione ai più fragili che tanto hanno sofferto durante la pandemia, che incoraggi i giovani a misurarsi con le sfide della vita attraverso uno sguardo colmo di fiducia e positività. Il Biellese si è rivelato ancora una volta un territorio straordinario grazie agli enti e alle associazioni che hanno lavorato per creare questo ricco calendario di eventi estivi. La Fondazione è felice di sostenerli”.

La ricaduta delle iniziative sul territorio per lo sviluppo economico e la capacità di attrare, interessare e coinvolgere un pubblico più ampio anche extra territoriale sono stati elementi importanti di analisi così come la capacità di valorizzare luoghi del Biellese di particolare interesse storico artistico o non sufficientemente valorizzati e quella di coinvolgere pubblici diversificati con particolare attenzione ai giovani. Il contributo richiedibile ed assegnabile dalla Fondazione era pari a € 10.000.

Per dare maggiore risalto ai contributi la Fondazione sta realizzando una serie di video di approfondimento in collaborazione con gli enti capofila dei progetti che metteranno in luce diversi aspetti del fare cultura sul territorio e che verranno divulgati sui canali social dell’Ente.

Tra i progetti più significativi sostenuti citiamo:

Reload Sound Festival

Il progetto ha ricevuto un contributo di € 10.000 ed è realizzato dall’associazione Reloaders.

Reload Sound Festival è il principale evento musicale di Biella e un festival affermatosi anche a livello nazionale. La manifestazione ha saputo crescere negli anni e sviluppare l’idea iniziale di coinvolgere le migliori produzioni musicali del territorio e affiancarle a grandi artisti della scena nazionale e internazionale. Nel 2021 il festival giunge all'undicesima edizione e intende offrire, in un momento tanto difficile, una serie di concerti di qualità al pubblico più ampio ed eterogeneo.

L’evento si caratterizza per la gratuità di alcune serate, la presenza di un’ampia area dedicata al food&beverage, il coinvolgimento di professionisti e aziende del territorio. Inoltre ha una campagna di comunicazione a livello nazionale e prevede la promozione di nuove proposte musicali e l’esibizione di grandi artisti della scena nazionale. L’evento ha la capacità di fare rete con aziende ed enti pubblici/privati del territorio e ha una sostenibilità finanziaria e replicabilità. Lo staff è composto da 30 giovani volontari.

Il Reload Sound Festival avrà una dimensione regionale (Piemonte) e, qualora le norme dei prossimi mesi lo consentiranno, extra-regionale (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia). Volge lo sguardo a tutti gli appassionati di musica e, in particolare, a coloro che desiderano vivere un’esperienza aggregante, divertente, di elevata qualità. E’ una manifestazione in grado di accogliere famiglie con bambini, anche piccoli, e persone con disabilità.

Sulla base delle normative in vigore la scorsa estate, si prevede la partecipazione di 4.000 spettatori in quattro giorni. La capienza sarà implementata o ridotta in base alle norme vigenti nei prossimi mesi.

#fuoriluogo. città e cultura - settima edizione

Il progetto ha ricevuto un contributo di € 9.900 ed è realizzato da Fuoriluogo E.T.S., Associazione Culturale Arcipelago Patatrac, Azienda Turistica Locale del Biellese, Comune di Biella, CooperativaTantintenti Società Coopertiva Sociale ONLUS, Fondazione Bellonci, Opificiodellarte, ZAION Gallery eAssociazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora.

La settima edizione di #fuoriluogo. città e cultura ha delineato una strategia che prevede il coinvolgimento di numerosi ed eterogeni attori del territorio.

Le iniziative culturali verranno come sempre realizzate in luoghi inconsueti e valorizzeranno beni difficilmente accessibili o scarsamente fruiti. In parallelo, in raccordo con alcuni enti del terzo settore saranno ideati e allestiti appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi volti a sensibilizzare alla lettura e alla partecipazione culturale.

Il progetto si compone di tre macro categorie di attività:

Passaggio della carovana dei 5 finalisti del Premio Strega

Festival #fuorilugo. Città e cultura

Fuoriluogo Young



ContemporaneA. Parole e storie di donne

Il progetto ha ricevuto 8.500 euro e sarà realizzato da BI BOX, Libreria Vittorio Giovannacci, Non sei sola. Uscire dal silenzio contro la violenza, Provincia di Biella - Consigliera di Parità, Comune di Biella.

Parole e storie di donne è un progetto nato all’inizio del 2020 e che avuto il suo esordio sui social media il 3 giugno scorso. Promuove diverse azioni volte alla diffusione di una cultura di parità attraverso la diffusione di contenuti legati in particolare alla letteratura di genere. Le attività del 2021 prevedono il coinvolgimento del territorio e delle scuole in una serie di incontri e confronti finalizzati alla creazione di una narrazione sulla cultura al femminile che culminerà nella realizzazione del Festival. In questa edizione si affronteranno diversi temi: attualità e ruolo della donna nella società; economia, lavoro e famiglia; la salute delle donne; le riviste femminili e non solo; scrittrici esordienti e affermate; la donna nella storia e nella politica; donne e impresa; scrittori che amano i libri scritti da donne; la donna e la scienza. Il Festival quest’anno sopiterà anche la scritttrice Annarita Briganti nell’ambito dehli eventi collaterrali della mostra Coco+Marily. Biella al centro del MI-TO.

Piedicavallo Festival 2021 XXXI edizione

Il progetto ha ricevuto un contributo di € 8.000 ed è promosso dal Comune di Piedicavallo in collaborazione con Fondazione Zegna, Rifugio Monte Marca, Associazione Culturale Nuvolanove, Pro Loco Piedicavallo, Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora, Rifugio Lago della Vecchia.

Un festival di musica calssica che è ormai un’istituzione e echhe si propne nel 2021 in forma adattata alle nuove necessità post covid.

Le attività legate al Dinamo Festival dalla durata di una settimana saranno il fulcro della manifestazione dedicata ai più giovani. Un'esperienza laboratoriale con la quale si punta a fornire un servizio culturale mancante sul territorio. La finalità è quella di avvicinare i più giovani, partendo da un presupposto ludico didattico, al mondo della musica e classica.

Molte iniziative trasversali vedranno come utenza ragazzi dall'età compresa tra i 10 e i 15 anni. Saranno approntati particolari appuntamenti per far conoscere le particolarità del back-stage musicale ed organizzativo.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata all’accessibilità.

Biella Cittá Alpina dell'anno 2021. Conferenza CIPRA Internazionale (Servizi ecosistemici attraverso il rapporto cittá montana).

Il progetto ha ricevuto un contributo di € 7.000 e sarà realizzato da CIPRA Italia APS con Associazione Cittá Alpina dell'anno, CIPRA Internazionale e Comune di Biella.

Lo svolgimento della confernza annuale di CIPRA Internazionale del 2021 è previsto nella Città di Biella, recentemente nominata Città alpina dell'anno 2021, in collaborazione con la Città di Biella e con l'Associazione delle Città apine dell'Anno. Tema della conferenza internazionale il paradigma dei servizi ecosistemici attraverso il rapporto città - montagna. .L'evento é parte di un percorso che la Cittá di Biella svolge nell'anno in cui detiene il titlo di Cittá Alpina. L'iniziativa mira a coinvolgere settori della societá civile, in paticolare il mondo associativo. Nell'ambito della conferenza avverrá la consegna del titolo di Cittá alpina dell'anno alla cittá di Biella.

Il pubblio che normalmente partecipa alle conferenze della CIPRA è costituito da membri delle organizzazioni aderenti a CIPRA proveienti da tutti i paesi alpini (Italia, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia e Liechtenstein). Nell'occasione saranno anche presenti delegazioni delle Città alpine dell'Anno (anche in questo caso provenienti da tutti i paesi alpini). Svolgendosi la conferenza in Italia, si presume una maggior presenza di italiani, auspicando una partecipazione anche locale e regionale (associazioni, enti pubblici, Unisversità).

Libera scelta. Storia di un’utopia possibile

Il progetto è sostenuto con 5.500 euro ed è realizzato da Ente Zero gravità Villa Cernigliaro per arti e culture Associazione.

Zero gravità 2000 - 2020 Celebrazione postdatata causa Covid-19 del Ventennio di attività dell’associazione Zero gravità Villa Cernigliaro per arti e culture.

È un progetto espositivo destinato a evolversi in modo organico su più livelli. In tal senso non sarà unicamente uno spazio destinato a presentare una serie di esposizioni di una determinata durata, bensì un unico progetto espositivo da delinearsi come una composizione graduale. Villa Cernigliaro Dimora storica si presenta essa stessa quale forma e luogo di produzione: da contenitore diventa contenuto destinato a innescare un maggiore coinvolgimento. Le sale verranno allestite per dare vita a un’esperienza frammentata e totalizzante, ogni visitatore potrà navigare in modo fluido e si sentirà stimolato a trovare nessi e dialoghi tra gli oggetti, il luogo ospitante e le discipline.

Segue l’elenco completo dei contributi assegnati

Bando Cultura+

(TOTALE € 213.900,00)

SETTORI RILEVANTI € 213.900,00

Arte, attività e beni culturali € 213.900,00

10.000,00 Associazione di Promozione Sociale Reloaders – Biella per la realizzazione del Reload sound festival

9.900,00 Fuoriluogo Ets – Biella per la manifestazione Fuoriluogo. Città e cultura - settima edizione

8.500,00 Biella Jazz Club – Biella per la manifestazione Jazz open-air

8.500,00 Comune di Campiglia Cervo – Campiglia Cervo (BI) per l'organizzazione del La Bursch in festival

8.500,00 Associazione Festival Musica Antica a Magnano - Magnano (BI) per l'organizzazione del Festival musica antica a Magnano - 36° edizione

8.500,00 Storie di Piazza Aps - Bioglio (BI), per la manifestazione Storie biellesi 2021

8.500,00 Circolo Lessona - Lessona (BI), per l'organizzazione di Ratataplan 25esima edizione

8.500,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano Siglato N.i.s.i. artemusica - Salussola (BI)

per la manifestazione Suoni in movimento - percorsi sonori nella rete museale biellese

8.500,00 Bi-box – Biella per la manifestazione Contemporanea. Parole e storie di donne

8.500,00 Associazione Fatti ad Arte – Vigliano Biellese (BI), per la manifestazione - Artigianato d'eccellenza al piazzo 2021

8.000,00 Comune di Piedicavallo - Piedicavallo (BI) per la rassegna Piedicavallo festival 2021 XXXI edizione

7.000,00 Società Musicale 'Giuseppe Verdi' Città di Biella – Biella, per la stagione concertistica 2021 - La banda: orchestra del nuovo millennio

7.000,00 Associazione Stilelibero – Vigliano Biellese (BI), per la manifestazione Memorandum - VII edizione

7.000,00 Piano Bi - Pralungo (BI)per la manifestazione Microsolchi 2021

7.000,00 Amici della Lana - Miagliano (BI) per la manifestazione Wool experience 2021

7.000,00 Soc. Cooperativa di Solidarietà Sociale - Onlus - Ponderano (BI) per l'evento Biella incontra il design - sesta edizione

7.000,00 Cipra Italia Aps – Torino per la manifestazione Biella cittá alpina dell'anno 2021. Conferenza cipra internazionale (servizi ecosistemici attraverso il rapporto cittá montana)

5.500,00 Circolo Culturale Sardo 'su Nuraghe' – Biella per la manifestazione Fratelli tutti, storie, volti, suoni - estate a Pettinengo

5.500,00 Zero Gravità Villa Cernigliaro per Arti e Culture Associazione - Sordevolo (BI) per la manifestazione Libera scelta. Storia di un’utopia possibile

5.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella per la manifestazione - Sia luce. Un percorso tra arte e spiritualità (quarta edizione)

5.500,00 Fondazione Sella Onlus – Biella per la manifestazione Lana - le trasformazioni di un'industria e l’associazione laniera italiana

5.500,00 Onda Verde Civica Aps Ets – Biella per l'organizzazione del Festival dell'ambiente e della sostenibilità

5.000,00 Fotoclub Biella - Biella per l'esposizione Images. 365 giorni di fotografia - terza edizione

4.000,00 Vermogno Vive A.p.s. – Zubiena (BI) per la manifestazione Festival dell'oro

4.000,00 Comune Di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI) per l'organizzazione Vivigliano 2021

4.000,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac - Biella per l'organizzazione del XIV festival teatro giovani - ri connessioni

4.000,00 Associazione Culturale Progetto Erios – Vigliano Biellese (BI) per la rassegna Vigliano jazz festival

3.500,00 Amici di Bagneri 'Enrica Simone' - Biella per la manifestazione Bagneri - sui passi del piumin

3.500,00 Progetto Musica Associazione - Graglia (BI), per la manifestazione Giovani talenti musicali a Oropa

3.000,00 Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora - Biella per la realizzazione del Festivalungo 2021- web edition

3.000,00 Ente Manifestazioni Biella Riva - Biella per la manifestazione Street Art Riva festival 8' edizione

2.500,00 Comune di Candelo - Candelo (BI) per la rassegna “C'era una volta il cinema”

2.500,00 Fondazione Olga e Lidia Barruscotto Ved. Carlo Deambrosis Onlus – Biella per la manifestazione Lettere dalla scuola

2.000,00 Casa Museo Dell'alta Valle del Cervo - Rosazza (BI)

per la manifestazione - Il traforo del Frejus. La manodopera valligiana per un cantiere internazionale

2.000,00 Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando – Biella per l'organizzazione del Gran tour delle fiabe

2.000,00 Bi Young - Associazione Non Riconosciuta – Andorno Micca (BI) per la manifestazione Drive in Biella

1.000,00 Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI) per la rassegna 'aprile in musica' - quattordicesima edizione

1.000,00 Associazione Musicale Euphoria - Trivero (BI) per la manifestazione - alla riscoperta dei compositori minori locali del secolo passato

1.000,00 Comitato Provinciale Pro Loco Unpli Biella Aps -Gaglianico (BI) per la manifestazione Parchincammino

500,00 Associazione Turistica Pro Loco Ponderano Aps - Ponderano (BI) per la manifestazione 'pioggia di stelle' ed. 2021 concerto di musica classica in occasione della festa patronale di San Lorenzo.