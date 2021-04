Bel gesto ABIO Biella, doni per i bambini dell'Ospedale

A volte ai bambini basta un gesto di attenzione, una sorpresa inaspettata per ritrovare la serenità o farli sentire accolti e al sicuro. Per questo motivo le volontarie di ABIO Biella non hanno smesso per un solo giorno dall’avvento della pandemia di far sentire la loro presenza attraverso progetti e doni. E nei giorni scorsi l'Ospedale ha ricevuto 50 kit disegno monouso; 120 kit di accoglienza: (suddivisi per fascia di età, contenenti 1 zainetto Abio+ igienizzante mani + gioco); materiale per pronto soccorso e ambulatori (mini Lego, figurine, palloncini, album da colorare); libri, riviste di enigmistica (per grandi e bambini) un zaino di primo soccorso a supporto dell'attività del personale sanitario della Pediatria.

Erano presenti in rappresentanza dell’associazione la presidente Roberta Tanzi, la consigliera Cristiana Foscale e la volontaria Luisa Surbone. “La Direzione Generale e il Direttore di Dipartimento Materno Infantile, Dott. Paolo Manzoni, con la Dott.ssa Anna Perona e la coordinatrice infermieristica Anila Simaku, tutto lo staff medico e infermieristico ringraziano ABIO Biella per la generosa disponibilità dimostrata in questo anno difficile per tutti i bambini – spiegano in un post - In particolare, per quelli che hanno dovuto recarsi in ospedale e per l’attaccamento profondo dimostrato al personale di reparto, che ha sempre sentito la vicinanza e il sostegno dei volontari di ABIO grazie alle numerose e bellissime iniziative”.