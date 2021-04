Accu-Tech: A Benna un centro specializzato per l’accumulo di energia VIDEO

L’attività di Accu-Tech nasce nel 1991 con specializzazione in batterie industriali per carrelli elevatori ed impianti d’emergenza. La batteria, nel corso tempo, grazie alle nuove tecnologie, si è evoluta andando a ridurre i problemi legati alle emissioni ed ai punti di ricarica.

Un investimento significativo per Accu-Tech è stato rilevare, nel 2020, un'attività leader nel territorio dal 1975 nella fornitura di batterie per auto, moto, camion e, soprattutto, per il servizio di montaggio ed installazione. Questa integrazione va a completare la vasta gamma di prodotti e servizi già offerti da Accu-Tech.

Maurizio Trucci, titolare dell’azienda, sottolinea l’importante ruolo della batteria all’interno di un motore termico elettrico, determinante sulle auto che, prima di essere avviate, subiscono una serie di carichi dovuti ai vari optional, come lo start and stop.

L’azienda pone particolare attenzione al settore delle moto: il servizio, negli ultimi anni, si è notevolmente ampliato, utilizzando attrezzature innovative che permettono, ad esempio, la rigenerazione e la riattivazione della batteria dopo il lungo periodo invernale, quando il mezzo è rimasto fermo.

L’assistenza vendite di Accu-Tech è determinante non solo per la riparazione, bensì anche per la prevenzione dello stato della batteria: questo per evitare problematiche al sistema tecnologico dell’auto, ad esempio la non-accensione del veicolo.

Accu-Tech non si occupa solo di batterie: dal 1995 infatti, tratta anche pannelli solari, ormai sempre più presenti nelle nostre abitazioni e destinati ad una continua crescita. Negli ultimi anni, l’evoluzione nella produzione di pannelli è stata considerevole, arrivando ad una realizzazione di 400 Watt a superficie, messe a confronto con le precedenti di soli 100 Watt.

Per informazioni:

Accu-Tech Sas

Strada Trossi 4/a,13871 Benna (BI)

Tel: 015.28100 / 015.2558061

ww.accu-tech.it - info@accu-tech.it