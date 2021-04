Rotary Viverone, ospite Carlo Olmo: un anno da “Lupo Bianco”

Lunedì 29 marzo il Rotary Club Viverone Lago ha avuto il piacere di accogliere come ospite l’avvocato Carlo Olmo per condividere la sua esperienza durante i primi mesi della pandemia.

Il presidente Massimo Zappa si è speso molto per organizzare questa zoom call alla quale hanno partecipato numerosi i soci del club, autorità rotariane: Benedetta Delleani - assistente del governatore per il gruppo Piemonte centrale, Luigi Omodei Zorini - Presidente RC Vercelli, Laura Minghetti - Presidente RC S. Andrea Vercelli Santhià Crescentino, Luisa Cerri presidente RC Gattinara, Daniela Sacco - presidente Inner Wheel Santhià Crescentino oltre ai graditi ospiti che hanno partecipato con l’Avvocato Carlo Olmo a questo incontro: Dott. Carlo Riva Vercellotti - Assessore regionale, Dr.ssa Federica Sassone - Funzionaria di Agenzia Dogane e Monopoli di Vercelli, Dott. Giovanni Scarrone - vice presidente ordine dei medici della provincia di Vercelli ed il Dott. Enrico Demaria - giornalista.

Dopo il saluto e l’introduzione degli ospiti la presentazione emozionata del presidente Massimo Zappa dell’avvocato Carlo Olmo, che per la Sua encomiabile opera di filantropia e benefattore che tanto si è speso negli ultimi anni a favore di chi si trova nel bisogno sia sul territorio che in altri Paesi e Continenti. Nel 2020, ad inizio pandemia l’azione di Carlo Olmo diventa un’azione salvifica per la popolazione del nostro territorio. Già i primi di febbraio 2020 grazie alle segnalazioni ricevute dai suoi contatti cinesi si rende conto di dover intervenire e si mobilita ed acquista innumerevoli materiali di protezione, dalle mascherine alle tute alle visiere ai disinfettanti oltre ai ventilatori che mancavano alle nostre strutture e che verranno messi a disposizione della sanità locale.

Dopo la richiesta del Dott. Scarrone e grazie all’aiuto dell’assessore Vercellotti, Carlo Olmo grazie ai suoi contatti è riuscito a creare il ponte necessario per poter procedere con gli acquisti in tempi rapidi e sicuri. In questo momento la Dott.ssa Sassone, funzionaria di Agenzie Dogane viene in aiuto di Carlo Olmo e mettendosi a disposizione favorendo lo sblocco dei materiali in dogana a favore della nostra sanità. La storia di Carlo Olmo raccontata da lui stesso nei particolari e supportata dalle testimonianze degli ospiti che si sono spesi in suo aiuto e che con lui hanno trovato un’importante amicizia, ha scritto una pagina importante di solidarietà ed attenzione verso i bisognosi non solo nei momenti della pandemia ma negli ultimi anni in Piemonte.

Carlo Olmo racconta: la vita mi ha tolto tutto, mi ha ridato tutto ed è tempo che io restituisca quanto ho ricevuto. La serata si conclude con i complimenti degli invitati al nostro Presidente che ha consentito queste testimonianze di solidarietà e amicizia in un momento molto difficile per il nostro Paese.