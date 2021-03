Boxe, Al Torino Master Team brilla Cecco DiCello della Boxing Club Biella

Boxing Club Biella ha iniziato l'anno nel migliore dei modi con la doppia vittoria dell'indiscussa Campionessa Italiana Giulia Lamagna ma non solo, ancora successi per la compagine Biellese che nella giornata del 21 Marzo è riuscita ad andare a segno con Francesco DiCello, 26enne allenato dal Tecnico Maurizio Vitale a Candelo che con mille difficoltà sono riusciti ad arrivare nella migliore condizione al Torneo Master Team, ideato dal Maestro Cappadonna e avallato dal Comitato Piemontese.

Francesco o Cecco, come viene chiamato in palestra, è salito per la quarta volta sul quadrato nella categoria 56 kg e finora ne è uscito sempre vincitore: Stessa sorte è toccata, anche in questa occasione, contro Pronetti del DMS Torino ha gestito nel migliore dei modi il match, portando a casa tutte e tre le riprese, facendo contare l'avversario ma chiudendo la contesa ai punti.