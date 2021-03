Prima assoluta in C Gold per il Teens Basket

Una prima assoluta in C Gold in totale emergenza per il Teens Basket Biella ZetaEsse Ti, che esordirà sabato alle 21 a Nole sul parquet del Ciriè Basket, corsaro domenica scorsa sul campo di Ginnastica Torino 65-55.

Coach Gianpiero Bertetti non avrà a disposizione Dotti, Cerri, Maffeo, Squizzato e Vercellino, tutti in via di guarigione dopo essere risultati positivi al Covid. Occorrerà qualche giorno (per qualcuno qualche settimana) prima però di rivederli in campo, il tempo di completare l'iter medico necessario per riavere l'idoneità all'attività agonistica. Nel frattempo il Teens dovrà fare di necessità virtù, affidandosi soprattutto all'esperienza dei suoi "senatori" Murta, Castagnetti e Bergamaschi, alla voglia di emergere degli under 20 Cena, Lavino, Angelino e Guelpa e al talento dei nuovi innesti Pasqualini, De Simone e Borgialli.

«Siamo riusciti ad allenarci al completo solo per qualche giorno» spiega coach Bertetti «poi abbiamo perso cinque potenziali titolari. I "reduci" hanno continuato a lavorare con grande impegno ed entusiasmo, ma è chiaro che siamo lontani dalla miglior condizione. Ci aspetta un inizio di torneo in salita. Per fortuna abbiamo un roster profondo, ma abbiamo comunque dovuto aggregare due giovani dell'under 20 (il play Lavino e la guardia Guelpa, ndr) per poterci allenare in 10». Tre i volti nuovi rispetto al roster che lo scorso anno dominò la C Silver: la guardia Samuele Pa‎squalini, l'ala piccola Dominic Borgialli e l'ala grande Andrea De Simone.

Ciriè, avversario di sabato, è una squadra profonda, con giovani interessanti e quattro/cinque giocatori esperti della categoria come Draghici, Francione, Berta e Savoldelli. Capitan Murta e compagni dovranno giocare una partita perfetta per tornare a Biella con due punti per nulla scontati alla vigilia.

Sei le squadre al via della fase regionale della C Gold: oltre allo ZetaEsse Ti, in campo Borgomanero, Ginnastica Torino, Ciriè, Crocetta Torino e Collegno. Dieci le giornate di stagione regolare, seguite da una fase a orologio con altre cinque partite. Al termine dell'orologio, il miglior team piemontese giocherà uno spareggio per la promozione in serie B con una squadra lombarda. La prima parte del torneo di C Gold dovrebbe concludersi sabato 15 maggio con un unico turno di sosta, quello del 3 e 4 aprile, week end di Pasqua. L'orologio si giocherà tra il 23 maggio e il 20 giugno, salvo ritardi dovuti all'emergenza Covid-19.