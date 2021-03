Barbara Strenghetto, la parrucchiera delle modelle FOTO e VIDEO

“Il parrucchiere è l'architetto dei tuoi capelli”: questo il pensiero di Barbara Strenghetto, titolare del salone di acconciature Strenghetto Hair che, dal 2010, si occupa del benessere della persona.



Sin da bambina, giocando con la fantasia e provando ammirazione per il mestiere, sognava di diventare parrucchiera. “Sono nata con le ‘mani tra i capelli’ e, ad oggi, non le ho ancora tolte” racconta Barbara. “Il mio lavoro è la mia vita, il mio essere. Mi rilassa e mi permette di esprimere me stessa”.



Dopo un primo approccio nel salone di un’amica, nel 1999 Barbara diventa parrucchiera e, nel 2010, decide di seguire fino in fondo la sua passione aprendo la sua prima attività ad Occhieppo Superiore.

Barbara non si è mai fermata nel suo percorso di crescita professionale portando avanti la sua formazione che le ha permesso, insieme alla sua forte determinazione, di vincere numerose gare tra parrucchieri, come quella del “Pettine d’Oro”.







Dopo l’apertura del negozio, inizia diverse collaborazioni con fotografi e stilisti nel mondo della moda e del teatro, sino ad arrivare a partecipare “dietro le quinte” ad una sfilata per la nuova collezione di Matrix.

Nel 2018 decide di spostarsi in centro città aprendo l’attuale salone in via Galimberti Tancredi 39. Da quel momento la sua carriera professionale e la sua clientela iniziarono a crescere; divenne dapprima formatrice Braiders (la famosa tecnica per realizzare le trecce) e successivamente formatrice tecnico-stilistico nel settore artistico per la prestigiosa azienda Z.one Concept. Iniziò a lavorare per grandi sfilate di marchi rinomati, come la Milano Fashion Week di Luisa Spagnoli e le passerelle di Intimissimi a Verona; grazie a questi eventi conobbe grandi modelle come Irina Shayk e Sofia Resing, e incontrò personaggi famosi come Jessica Parker, Fedez e Chiara Ferragni, Alena Šeredová, Juliana Moreira, Melita Toniolo, Ruben Rua, Edoardo Stoppa e molti altri.



Proprio il 25 febbraio di quest’anno è stata a Milano per partecipare alla sfilata di Ermanno Scervino: “Tornare dietro le quinte è stato elettrizzante, ci voleva una scarica di adrenalina in un periodo come questo. La sfilata è molto diversa dal salone: fino a 5 minuti prima di iniziare non sai che look dovrai eseguire, la preparazione deve essere perfetta, rapida e precisa come decisa dall’hair-stylist insieme allo stilista e, inoltre, devi essere molto attento alle esigenze delle modelle. È come essere in mezzo ad un tornado. È un mondo articolato ma, se lo ami davvero, ti riempie il cuore”.







Il suo salone rappresenta oggi per i clienti un luogo di vero e proprio relax in cui lasciarsi coccolare; lo staff di Strenghetto Hair si occupa della cura dei capelli a 360° gradi, partendo dai trattamenti curativi della cute, sino alla realizzazione del colore, del taglio e dello styling del capello, scelto con cura in base alle preferenze e alla morfologia del viso del cliente. Tra i servizi dedicati alla cura del cuoio troviamo l’Ossigenoterapia, effettuata attraverso un macchinario con aerografo che, erogando ossigeno, aiuta il cuoio capelluto e la pelle del viso a rimarginarsi dagli inestetismi e a rigenerarsi.

Infine, Barbara effettua servizi di acconciatura e trucco per le spose, e servizi Barber per gli uomini.







“La mia creatività ha origine dalla mia famiglia, da sempre ‘bagnata’ dall’arte: mio nonno era un grande pittore, mio papà è un batterista e amante della musica. Del resto, l’arte si tramanda di generazione in generazione” conclude Barbara.



Segui Strenghetto Hair sui Social per restare aggiornato su tutte le promo e le novità del salone:

Instagram: www.instagram.com/strenghettohair/

Facebook: www.facebook.com/strenghettobarbara



Per prenotare il tuo appuntamento chiama il 348 673 2033.

Il negozio si trova in via Galimberti Tancredi 39 a Biella (BI).

Orari: Dal martedì al sabato (9:00-18:00) con orario continuato;

Chiuso domenica e lunedì.