Nuoto pinnato, medaglie e grandi prove targate Club Pralino

Nel weekend di carnevale si sono svolti i campionati italiani di categoria di nuoto pinnato che hanno visto lo Sport Club Pralino scendere in vasca.

Tra le innumerevoli medaglie nel settore femminile spiccano Giorgia Destefani con due ori nei 50 e 100 metri mono, Valentina Basso con due ori nei 200 e 400 metri mono e un argento nei 100 metri mono, Gaia Savioli con una medaglia d’oro nei 200 metri mono, Giulia Cerchi con due argenti nei 100 e 400 metri pinne e Carolina Trocca con un argento nei 100 metri pinne.

Ottimi risultati anche per Carlotta Colombo che si fa spazio tra le avversarie e si classifica quinta nei 400 metri mono, ottava nei 200 metri mono e undicesima nei 100 metri mono; Giulia Fetescu invece si posiziona sesta nei 50 metri mono e ventiduesima nei 100 metri pinne; Greta Trocca raggiunge il quarto posto nei 200 metri mono, mentre Sofia Rainero arriva sesta nei 100 metri pinne e tredicesima nei 200 metri pinne.

Inoltre, tra le prove tempo disputate, rilevante è il record italiano di Giorgia Destefani nei 400 metri mono. Passando al settore maschile, il più giovane della squadra, Nicolò Marchiori si posiziona nono nei 50 e 100 metri mono; Leonardo Cavaggion strappa due argenti nei 50 metri mono e 50 metri apnea, posizionandosi anche ottavo nei 400 metri pinne; Pietro Pernici conquista un argento nei 400 metri pinne e si classifica sesto nei 100 metri pinne, quinto nei 200 metri pinne e settimo nei 50 metri pinne; Francesco Acquadro, anche lui specialità pinne, si classifica ottavo nei 50 metri e sedicesimo nei 100 metri.

Grandissimo successo anche per le staffette, soprattutto in campo femminile: primo posto per la staffetta 4x50 metri mista (due pinne e due mono) composta da Cerchi, Rainero, Basso e Destefani che realizzano il nuovo record italiano; nuovo record italiano e titolo di campionesse italiane anche per la staffetta 4x50 metri mono composta da Basso, Colombo, Panuccio e Savioli ed infine primo posto anche per la staffetta 4x50 pinne disputata da Carolina Trocca, Giorgia Destefani, Giulia Cerchi e Sofia Rainero.Per concludere, staffetta maschile 4x50 metri mista formata da Marchiori, Cavaggion, Pernici e Acquadro conquista l’ottavo posto.

È stato dunque un weekend di successi per lo Sport Club Pralino e per gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli che hanno visto i propri atleti accumulare successi già durante la prima competizione del 2021.Ora gli allenamenti continuano in visione dei campionati italiani assoluti che si terranno a Lignano dal 5 al 7 marzo.