FiloNewsletter, una vetrina sulle collezioni

In un periodo in cui è impossibile lo svolgersi della “fiera in presenza”, Filo vuole continuare ad essere al fianco delle aziende e a sostenerle nella loro attività e nella promozione dei filati di eccellenza. Come prima iniziativa concreta, Filo mette a disposizione degli espositori l’intero spazio della FiloNewsLetter, per offrire un canale di presentazione delle loro collezioni.

Le aziende espositrici che non hanno ancora approfittato di questo canale possono inviare materiale redazionale sui loro prodotti o sulla loro attività all’Ufficio stampa di Filo. È sufficiente un breve testo, di circa 10 righe, in italiano e inglese, corredato da una o più foto. Già varie aziende hanno approfittato dello spazio della FiloNewsLetter (si veda più sotto in questo numero e per altre aziende la sezione “Magazine” del sito di Filo. La FiloNewsLetter si propone così come una vera e propria “vetrina sulle collezioni”.

L’indirizzo mail a cui inviare il materiale redazionale è press@filo.it Testi e foto verranno pubblicati nella sezione “Focus sulle aziende espositrici” della FiloNewsLetter, rimarranno consultabili per un periodo di tempo più lungo nella sezione “Magazine” del sito Filo e saranno poi raccolte in una nuova categoria del “Menu” del sito web di Filo: “Focus sulle aziende espositrici”.