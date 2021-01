Tamponi in Eccellenza, Spadafora apre alla ripartenza: "In arrivo ristori ad hoc per le spese sanitarie"

Il calcio dilettantistico può finalmente tornare ad esultare. Qualche ora fa il ministro dello Sport Giuseppe Spadafora, in tandem con il Capo Dipartimento dello Sport, Giuseppe Pierro, ha confermato il rumor che sta circolando ormai da qualche giorno.

Oggi si è verificato un incontro tra il presidente federale e il ministero dello Sport affinché i campionati dilettantistici possano ripartire con i protocolli attualmente in corso in Serie D. "E' un'opzione sul piatto - hanno confermato Spadafora e Pierro - dato che nel prossimo decreto ristori ci sarà anche un contributo per le spese sanitarie e i tamponi. Con i tamponi per tutti è possibile che altri campionati possano ripartire".