L'ultimo saluto al "Gigante buono" Giorgio Novaretti

Alpini, amici, conoscenti si sono stretti accanto alla famiglia di Mario Novaretti nell'ultimo saluto al figlio Giorgio, prematuramente scomparso a soli 50 anni.

Stamattina alle 10 si è svolto nella chiesa parrocchiale di Gaglianico, il funerale dell'artigiano e alpino biellese stroncato da un attacco cardiocircolatorio nella serata del 20 dicembre.

Tante le testimonianze incredule di sconforto per la sua morte sono apparse sui social sintetizzando la personalità di Giorgio definito il "Gigante buono". Una giornata triste per Gaglianico e non solo.