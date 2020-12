Biella: Lite violenta tra addetto alla sicurezza e cliente al Lidl di via Ivrea

Accesa lite nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre, al Lidl di via Ivrea a Biella. Protagonisti dell'episodio, avvenuto intorno alle 16, un cliente e un addetto alla sicurezza che si sarebbero messi a discutere probabilmente per questioni legate all'utilizzo della mascherina. Tra gli avventori del supermercato che assistevano alla scena c'era anche il Colonnello dei Carabinieri, intervenuto immediatamente per cercare di sedare gli animi. Poco dopo sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia. Ora spetta alle forze dell'ordine il compito di stabilire dinamiche e responsabilità dell'accaduto. Nella colluttazione, i due coinvolti e il comandante dell'Arma avrebbero riportato qualche lieve ferita, curata dagli operatori sanitari del 118 al Pronto Soccorso.