Biella, premiazione al concorso grafico su autoritratto del pittore sardo Ilio Burruni

Si è svolta nella mattinata di venerdì 27 novembre, a partire dalle ore 9,30, in modalità on-line, la premiazione degli allievi delle classi quarte di scuola Primaria che hanno preso parte al concorso grafico “Copiami a modo tuo”, in memoria del pittore di origine sarda Ilio Burruni, nato a Ghilarza nel 1917 e scomparso a Biella nel 2016. Il tema proposto ai ragazzi, da copiare in modo originale, era l’autoritratto dello stesso Burruni nelle vesti di un celebre volto quattrocentesco di Antonello da Messina.

In premiazione gli scolari di tre regioni: Campania, Piemonte, Sardegna. Il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, ha aperto l’incontro complimentandosi per l’iniziativa e affidando la conduzione dei lavori ad Umberto Stupenengo, funzionario incaricato al supporto organizzativo del concorso, che ha dato la parola alla Presidente dell’associazione “Maresca” di Santhià, Lucia Milieri, per un saluto ai presenti. Poi, l’intervento di Adele Sogno, moglie di Ilio Burruni, che ha tracciato un dolce profilo dell’uomo e dell’artista - collegati on line anche i figli Marco e Rodolfo Burruni. Ha preso quindi la parola Giovanni Falcone, già deputato. Significativi a seguire gli interventi di Battista Saiu, Presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, e di Maurizio Sechi, Vice Presidente della “Federazione delle Associazioni Sarde in Italia” (FASI).

È andato quindi in onda un ottimo lavoro multimediale su Ilio Burruni realizzato dagli allievi della Scuola Primaria “Rodari” di Sestu (Cagliari). Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Avogadro” di Biella, Dino Gentile, presidente della Giuria preposta alla valutazione dei disegni, ha salutato i ragazzi, complimentandosi per le splendide esecuzioni (tutte), e le maestre che hanno orientato i propri allievi. Oltre a Gentile, la giuria era composta da Giovanni Falcone, Rodolfo Burruni, Monaco Lucio Maria Morra (artista, pittore), Giovanna Mastrotisi (restauratrice), Roberto Perinu (referente cultura “Su Nuraghe”), Umberto Stupenengo, Cinzia Bossi (insegnante, sindaco di Verrone).

Tra un intervento e l’altro, sono andati in onda i filmati del "Deus ti salvet Maria", l’Ave Maria in sardo, cantata da Massimo Zaccheddu, sullo sfondo del quadro della Pietà di Ilio Burruni, e due belle poesie, sempre sull’artista, recitate da Mosè Singh, scritte da Anna Turotti e da Rutelea Hilton. Dino Gentile ha infine presentato i lavori classificati con attestato di merito per originalità:

Edoardo Cabrio (per aver espresso l’anima birichina del pittore Ilio fanciullo) – disegno n. 4

Mattia Nobile (per l’espressività del volto) – disegno n. 7

Arianna Barraciu (per aver espresso la personalità sarda di Ilio) – disegno n. 14 Giada D’Ambrosca (per aver espresso lo spirito leggero di Ilio) – disegno n. 16 Maddalena Pia Aprile (per la rilevante copiatura e creatività) – disegno n. 54

Clelia Carpano (per la resa pittorica) – disegno n. 55

Un attestato di riconoscimento è stato assegnato all’Istituto Comprensivo “Rodari” di Sestu (CA) per il più consistente numero di allievi partecipanti, con un plauso alle loro maestre. Infine sono stati acclamati i vincitori:

1° Federica De Luca - IC “Antonio Bergamino” di Pratola Serra (Avellino) – disegno n. 56

2° Camilla Fosci - IC “San Francesco d’Assisi” di Biella – disegno n. 3

3° Matteo Porcu - IC “Antonio Gramsci – Rodari” di Sestu (Cagliari) – disegno n. 46

Alcuni simpatici interventi da alunni e maestre in aula e le cordiali parole di Don Leandro Caldera, fondatore dell’associazione APS Maresca Onlus, hanno chiuso l’incontro on line.