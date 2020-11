Mente Locale AIMA: corso di Qi-Gong a distanza

Il corso di Qi-Gong del centro Mente Locale AIMA diventa disponibile anche in modalità digitale per chi vuole collegarsi da casa attraverso il computer o lo smartphone. Se vi interessa partecipare, chiamate la segreteria di Mente Locale allo 015.401767 entro il 9 dicembre e iscrivetevi alle due prove gratuite che si terranno mercoledì 16 e 23 dicembre dalle 17.30 alle 18.30.

Le lezioni si svolgono attraverso il programma ZOOM e vi saranno date informazioni e assistenza per installarlo e utilizzarlo. L'avvio del corso vero e proprio è fissato per mercoledì 13 gennaio e le lezioni si terranno sempre dalle 17.30 alle 18.30. Il costo è di 20 euro al mese a partire da gennaio. Per le iscrizioni, la segreteria di Mente Locale è aperta da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17.

Si può anche inviare una email a mentelocale.aima@gmail.comIl Qi-Gong è una disciplina orientale che unisce movimenti dolci a controllo della respirazione, favorisce il rilassamento, la concentrazione e aiuta a mantenersi attivi. L'insegnante del corso è Raffaella Moretti.

Per seguire le iniziative di AIMA Biella www.aimabiella.it oppure www.mentelocalebiella.it