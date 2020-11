Furto a Viverone: bottino da diversi gioielli in oro

Nella giornata di ieri, tra le 18 e le 19, è stato messo a segno un furto in abitazione a Viverone. Nel giro di pochi minuti i malviventi hanno scassinato una finestra e sono entrati nell'abitazione di un uomo di 48 anni in strada Comuna Masseria.

E' scattato l'allarme ma questo non ha impedito ai ladri di impossessarsi di diversi oggetti in oro, per un danno ancora da quantificare. Sempre in zona e negli stessi orari, è scattato un secondo allarme ma in questo caso i soggetti non sono riusciti ad asportare nulla.