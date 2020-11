Sogni d'oro!

Il sonno rilassante è molto importante

Il progresso scientifico e tecnico ha portato molti cambiamenti e innovazioni nel nostro mondo moderno. La meccanizzazione ha reso più facile il nostro lavoro quotidiano, ma ciò non significa che le nostre vite siano diventate prive di stress. Nel lavoro o nella vita privata, quasi tutti affrontano varie difficoltà e problemi, il cui superamento richiede molte energie e spesso porta a nervosismo e ansia. Dopo lunghe e faticose giornate lavorative, ci organizziamo e il nostro sistema nervoso ha bisogno di riposo e relax.

Un sonno profondo e riposante è essenziale per il nostro corpo per rigenerarsi e per il nostro cervello per elaborare eventi e avvenimenti e i loro effetti su di noi. Lo stress e la tensione spesso ci rendono difficile o impossibile addormentarci, o se riusciamo ad addormentarci, siamo irrequieti, vigili. Il sonno rilassante è un prerequisito per la salute, perché se non possiamo provvedere, ci svegliamo stanchi, esausti al mattino. La stanchezza prolungata può portare a stress, mal di testa, cattivo umore, ipertensione, problemi cardiovascolari e digestivi e malattie. Il nostro sistema immunitario è indebolito, la nostra capacità di ricordare e concentrarci è ridotta, la nostra pelle sta invecchiando e ci sono molti più effetti dannosi sulla nostra condizione fisica e mentale.

Come creare le condizioni ideali per dormire?

-Suggerimenti per un sonno profondo

1., Una delle condizioni più importanti per un riposo ottimale è avere un letto e un materasso elastico e di buona qualità e utilizzare lenzuola e cuscini realizzati con materiale delicato sulla pelle. Indossa comodi indumenti da notte di cotone per dormire bene la notte.

2. Ventilare spesso la camera da letto! Mantenere l'aria sempre fresca e pulita!

3., Al meglio delle nostre capacità, trascorri il più tempo possibile all'aperto durante il giorno.

4. Non trascurare nemmeno l'esercizio regolare! 5-7 ore nel pomeriggio sono il momento migliore per allenarsi.

5. Fai attenzione anche alla temperatura della tua camera da letto, preferibilmente non troppo calda nella stanza in cui mettiamo la testa per dormire. La temperatura ideale è tra i 16-20 gradi Celsius.

6., 1 ora prima di coricarsi, non consumare più cibi pesanti, alcol o bevande contenenti caffeina!

7. Una piacevole doccia o bagno rilassa e rinfresca, favorendo anche un sonno ristoratore.

8. Cerca di andare a letto prima di mezzanotte!

9. Si sconsiglia di guardare la TV, i film, i telefoni cellulari o i computer prima del riposo serale, poiché le luci vibranti disturbano il cervello e causano irrequietezza.

10. Anche troppo poco o troppo sonno non è salutare. Circa 6-8 ore (quando si tratta di un sonno profondo e veramente rilassante) il sonno è l'ideale. I sonnellini pomeridiani non dovrebbero durare più di 1 ora.

11. Il rumore proveniente dalla strada o dai vicini ostacola il riposo. L'abbaiare di automobili, macchine da lavoro, cani o le forti liti dei vicini possono rendere amare le nostre notti.

Anche l'ambiente di vita tranquillo, pacifico e meno trafficato non è privo di rumore. I rumori richiedono più tempo per addormentarsi e aumentare la quantità di esercizio durante il sonno. Fortunatamente, esiste già una soluzione per questo. Possiamo posizionare pannelli fonoassorbenti alle pareti, pannelli insonorizzanti,tende fonoassorbenti davanti alle finestre e tappeti acustici sul pavimento, così possiamo ridurre sensibilmente rumori e rumori sgradevoli. Questi elementi acustici sono realizzati con materiali speciali, che per la loro struttura assorbono efficacemente il suono, quindi sono ottimi per l'isolamento acustico e, per il loro design esigente, sono anche accessori estetici per la casa.

Dormire come un ghiro !

Lo stress e l'ansia possono essere chiamati le malattie popolari del nostro tempo. Oltre ai sintomi mentali e spirituali, i loro effetti fisici negativi possono avere gravi conseguenze sulla salute. Nella nostra vita quotidiana frenetica e tesa, un riposo pacifico e armonioso e un sonno tranquillo sono essenziali.