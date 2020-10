Boglietti Gioielliere 1886 amplia il proprio negozio puntando ancora su Biella

Una nuova apertura in via Italia 12 che rappresenta marcatamente la voglia di investire ancora sul territorio. È questa la volta della nuova apertura di Boglietti Gioielliere che, attraverso un nuovo punto vendita, conferma la volontà della famiglia di puntare sul nostro centro storico.

“La tradizione del negozio di Boglietti parte nel lontano 1886 - raccontano Roberto Boglietti e Guglielmo Gaddi, titolari della gioielleria - infatti il nostro logo riporta orgogliosamente questa data senza dimenticare che rappresentiamo un riferimento non solo per il Biellese ma anche per il resto del territorio nazionale e per l’estero per quanto riguarda orologi e gioielleria”.

Contraddistinto da uno spazio espositivo di ben nove vetrine, il nuovo punto vendita va ad aggiungersi al negozio storico, offrendo un'ampia proposta di prodotti dedicati ai giovani senza rinunciare alla raffinatezza che ha fatto di Boglietti un atelier di riferimento per la gioielleria italiana.

Il nuovo punto vendita di Boglietti Gioielliere aprirà domani mattina alle 9:30 con un obbiettivo importante: “Abbiamo voluto ampliare la nostra di gamma di prodotti aumentando i brand presenti e distinguendo le varie collezioni in relazione anche al target. I marchi saranno tantissimi, per la precisione 52, tra cui possiamo citare Tudor, Breitling e Longines per gli orologi e Dodo per quanto riguarda i gioielli. Per noi - terminano Gaddi e Boglietti - questa nuova apertura rappresenta un nuovo investimento sul territorio perché continuiamo a credere che il Biellese e via Italia possa tornare ad essere ciò che era un tempo”.

Alle 9:30 newsbiella.it sarà in diretta per documentare l’apertura.