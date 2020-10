Scherma, anche Benedetta Repanati al ritiro della Nazionale under 20

Buone notizie per la scherma biellese: Benedetta Repanati è stata convocata al ritiro della Nazionale Under 20, in programma dal 6 all'11 ottobre al Centro di preparazione Olimpica di Formia. Il raduno e gli allenamenti collegiali sono riservati alle 12 atlete provenienti da tutte le parti d'Italia ed è previsto anche un momento di incontro con la Nazionale maggiore, il cui arrivo è previsto nella giornata di sabato.

Una buona opportunità per la portacolori dell'Accademia Scherma Marchesa di Torino, che si unisce all'altra biellese convocata: Vittoria Siletti della Pietro Micca. Il protocollo di sicurezza è stato stringente: tutte le atlete sono state sottoposte al test sierologico prima di partire e al tampone una volta arrivate, con un periodo di isolamento fino all’esito del test. Sotto questo aspetto non ci sono stati problemi e Repanati ha potuto iniziare gli allenamenti.

La stagione agonistica nazionale è ancora da definire al momento, in quanto si attendono le disposizioni ministeriali. Per quanto riguarda l’attività internazionale, invece, l’inizio è previsto per il mese di gennaio 2021.