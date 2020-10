Tutto il calcio biellese, successo per Chiavazzese, Ponderano unica gioia in Prima. La Seconda torna in campo.

Weekend difficoltoso per le formazioni di calcio del Biellese, alla prese con l’ormai solito Covid-19 ed una pericolosa ed inaspettata allerta meteo. Di conseguenza, molte partite sono state rinviate a causa del maltempo ma le emozioni non sono comunque mancate per chi ha potuto giocare.

In Promozione le biellesi non sbagliano con un Vigliano che riesce a pareggiare per 2 a 2 in 10 contro la Bulè Bellinzago, grazie alle reti di Dossena e Briola, ed una Chiavazzese capace di vincere per 3 a 1 nello stadio del Valduggia.

In Prima Categoria si salva solo il Ponderano, vittorioso per 2 a 1 il San Nazzaro Sesia, dato che Torri Biellesi e Ceversama vengono entrambe sconfitte. Prima giornata di campionato in Seconda Categoria dove gioca solo il Lessona che riesce a portarsi a casa i tre punti contro Cameri.

Promozione

Risultati 2° turno

Bianzè vs Dormelleto rinviata

Bulè Bellinzago vs Vigliano 2 - 2

Città di Cossato vs Vogogna rinviata

Omegna vs Juventus Domo rinviata

Piedimulera vs Sizzano rinviata

Santhià vs Arona 4 - 2

Valduggia vs Chiavazzese 1 - 3

Briga vs Sparta Novara in corso

Classifica

Chiavazzese 6

Sparta Novara 4

Omegna, Arona, Santhià, Dormelletto e Città di Cossato 3

Vigliano, Bulè Bellinzago e Briga 2

Vogogna 1

Piedimulera, Juventus Domo, Bianzè, Sizzano e Valduggia 0

Prima Categoria

Risultati 2° turno

Cigliano vs Torri Biellesi 4 - 2

La Chivasso vs Ceversama 1 - 0

La Vischese vs Junior Pontestura 2 - 2

Pro Roasio vs Gatttinara

San Nazzaro Sesia vs Ponderano 1 - 2

Serravallese vs Strambinese rinviata

Valdilana Bogliese vs Valle Cervo Andorno rinviata

Virtus Vercelli vs Pro Palazzolo rinviata

Classifica

Ponderano e La Chivasso 6

Junior Pontestura 4

Gattinara, San Nazzaro Sesia, Valle Cervo Andorno e Cigliano 3

La Vischese 2

Pro Palazzolo, Valdilana Biogliese e Ceversama Biellese 1

Serravallese, Virtus Vercelli, Pro Roasio, Strambinese e Torri Biellesi 0

Seconda Categoria

Risultati 1° turno

Cameri vs Lessona 0 - 1

Livorno Ferraris vs Virtus Mulino Cerano 0 - 3

Lozzolo vs Lumellogno 1 - 1

Olimpia Sant'Agabio vs La Cervo rinviata

River Sesia vs Gaglianico rinviata

Rmartin vs Juventus San Rocco 2 - 4

San Rocco vs Pernatese 0 - 1

Classifica

Virtus Mulino Cerano, Juventus San Rocco, Lessona e Pernatese 3

Lozzolo e Lumellogno 1

Cameri, San Rocco, Rmartin, Livorno Ferraris, Gaglianico, La Cervo, Olimpia Sant'Agabio e River Sesia 0