Schellino nell'Aci Golf, ecco il programma del weekend

Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià per la prima volta il prestigioso Campionato Italiano Aci Golf (18 buche, 1a cat. Medal, 2a/3a categoria Stableford) giunto alla 29esima edizione che ha premiato i primi di ogni categoria con un posto per la finale nazionale che si disputerà a Roma, sul campo del Golf Club Parco de’ Medici, dal 18 al 23 ottobre, con soggiorno presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici. Premiati. Prima categoria: 1° netto Paolo Schellino Cavaglià colpi 66, 1° lordo Nicole Zanetti Cavaglià 77, 2° netto Enrico Boscono Cavaglià 75, 3° netto Lorenzo Paravella Cavaglià 75. Seconda categoria: 1° netto Rodolfo Pietrasanta Grugliasco punti 37, 2° netto Stefano Pastore Cavaglià 37, 3° netto Christian Lupi Grugliasco 36. Terza categoria: 1° netto Stefano Ribetto Grugliasco 34, 2° netto Alessia Fasciola Grugliasco 33, 3° netto Sandro Rech Jesolo 32. 1° lady Sonia Brentan Laghi 35. 1° Gentleman Ennio Bazzani Carimate 35. Nearest Auricchio Buca 6 Sonia Brentan m.0,18. Nearest Caffè del Doge Buca 9 Piero Ceresa m.3,50.

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la ViviGolf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha qualificato i vincitori di ogni categoria e il primo lordo alla finale nazionale del 23 ottobre al Golf Club La Margherita. Oltre 110 i partecipanti. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Paolo Brusa Cavaglià punti 26 1° Netto Filippo Fornera Primule 35 2° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 34. Seconda categoria: 1° Netto David Fronti Settimo 41 2° Netto Emanuele Giacosa Settimo 40. Terza categoria: 1° Netto Antonino Tocco Touristgolf 43 2° Netto Umberto Aghemo Colonnetti 41. 1° Ladies Giulia Meggiorin Cavaglià 34, 1° Seniores Andrea Veglia Settimo 39.

Al Gc Cavaglià nel primo weekend di ottobre sono in programma due gare singole. Sabato si giocherà il Trofeo Tenuta Castello By Bertolino Moquettes (18 buche, Stableford, 3 categorie). Domenica ospiteremo un importante evento benefico con la tappa finale del Lions Charity Golf Championship (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ogni anno si prefigge un grande obiettivo di solidarietà, cioè donare un cane guida ad un non vedente. L’emozionante momento della consegna per la stagione 2020 è previsto proprio al termine della premiazione, attorno alle ore 17,30-18. In entrambe le gare a fine premiazione seguirà rinfresco.