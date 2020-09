Il Lessona Calcio compie 50 anni e festeggia con un'esposizione di foto storiche

Questo weekend, l’A.S.D. Lessona Calcio celebrerà i 50 anni passati dalla sua fondazione. Il club di seconda categoria, iscritto alla F.I.G.C., è infatti nato nel 1970 e, per l’occasione, i rossoblu hanno organizzato una festa della durata di due giorni: il 5 e il 6 settembre.



Sabato si inizierà alle 17,30 con una messa ‘in ricordo di chi non c’è più’ nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Poi, alle 18:30, nella piazza Marconi, di fronte al municipio di Lessona sarà inaugurata una mostra fotografica con rinfresco per tutti a seguire. Domenica 6 invece dalle 12:30 presso l’area feste del circolo di Lessona ci sarà un pranzo, nel rispetto delle normative anti covid-19.



I pannelli fotografici, protagonisti dell’inaugurazione di sabato 5 settembre, saranno successivamente esposti nella sede dell’A.S.D. Calcio Lessona. Si potrà visionarli dalle ore 21 alle 23 di mercoledì 9, 16 e 23 settembre oppure sabato 12, 19 e 26 dalle 16 alle 19.