Basket Femminile, la Bfb amplia ancora il suo staff con nuovi ingressi

Ancora un acquisto importante nello staff del Basket Femminile Biellese. Unica società di basket femminile della Provincia, la BFB in questi ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, non solo di risultati sportivi, ma di ragazze che si sono dedicate alla palla a spicchi. Le promozioni della prima squadra in categorie superiori, il numero crescente di iscritte e la gestione sempre più ampia, hanno imposto alla società una crescita anche sotto il profilo organizzativo.

Se a gennaio è stato individuato in Roberto Martinotti il nuovo Direttore Sportivo, in questi giorni entra a far parte della famiglia anche Simona Romagnoli, nella veste di addetta stampa. Già giocatrice di basket, Simona Romagnoli è un'affermata giornalista biellese, scrittrice, copywriter e creatrice di testi teatrali.

"Siamo molto contenti di avere Simona tra le nostre fila" dicono dalla dirigenza "sia per le sue competenze professionali che per la sua conoscenza del basket femminile. Con l'intervento di una professionista del settore, la nostra comunicazione, fino ad oggi gestita in maniera 'artigianale' potrà essere più efficace e dare il giusto merito alle persone che ruotano intorno alla società. Ringraziamo fin d'ora Simona e le diamo il nostro più caloroso benvenuto".