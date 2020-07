Bilancio. Pichetto (FI): "Astenuti su scostamento perchè governo sordo a nostro proposte"

"Ieri il Senato ha approvato uno scostamento di bilancio per ulteriori 25 miliardi di euro, che portano così l’importo complessivo del maggiore indebitamento a 100 miliardi nel 2020 e ad oltre 515 miliardi nel 2032. Una cifra astronomica. Forza Italia e tutto il Centrodestra condividono la necessità di garantire risorse aggiuntive, ma il governo e la maggioranza sono stati sordi alle proposte che abbiamo presentato.

Avevamo chiesto di utilizzare queste risorse per un 'anno bianco fiscale', per introdurre misure premiali a vantaggio di quegli imprenditori che non ricorrano ai licenziamenti e questo perchè la cassa integrazione non può essere l'unica alternativa; e infine alla luce della sentenza della Corte Costituzionale avevamo proposto di adeguare immediatamente le pensioni di invalidità.

Pur dinanzi a questa chiusura per senso di responsabilità abbiamo deciso di astenerci sullo scostamento di bilancio, anzichè votare contro. Sul Piano Nazionale di Riforma abbiamo, invece, votato contro perchè il governo si è limitato a presentare un lungo elenco di temi di sensibilità diffusa ma senza alcuna indicazione delle priorità e dei tempi.

In maniera responsabile Forza Italia continuerà a battersi per difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani, affinchè questo debito 'monstre' serva effettivamente per la ripresa della nostra economia garantendo lavoro e sicurezza". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio al Senato, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.