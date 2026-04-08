Riparazione tubatura a Biella via Bertodano, come cambiano le fermate dei bus

Atap informa i proprie utenti che fino a venerdì 10 Aprile sono previste modifiche alla viabilità dei bus in città. In particolare, per lavori di riparazione di una tubatura, a Biella non sarà possibile effettuare la svolta su via Repubblica provenendo da via Bertodano. Pertanto, le corse provenienti da via Torino e dirette in viale Matteotti, delle Linee:

300 — Biella – Cossato – Valdilana

320 — Biella – San Paolo – Ternengo

330 — Mosso – Biella – Donato

340 — Biella – Piedicavallo

390 — Biella – Cavaglià – Anzasco

551 — Biella – Cossato – Varallo

provenendo da via Torino proseguiranno su via Bertodano, effettueranno inversione all’intersezione a rotatoria con via Carso, ripercorrendo via Bertodano, via Repubblica e percorso normale.