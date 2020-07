Materazzi e Barzagli in visita alla Lauretana di Graglia

I campioni del mondo del 2006 Andrea Barzagli e Marco Materazzi hanno raggiunto Graglia questa mattina, 16 luglio, per visitare la sede della Lauretana. L'obiettivo? Firmare un accordo che porterà l'acqua di Lauretana a diventare la bevanda ufficiale del loro nuovo centro sportivo di Perugia, in fase di completamento e dedicato interamente al padel, sport di coppia simile al tennis.

Ad accompagnare i due difensori l'ex Torino e Roma Enrico Annoni, grande appassionato di questa attività sportiva, che ha proprio consigliato Lauretana per le sue qualità indiscusse. L'idea di base è di rendere il centro sportivo di Perugia un punto di riferimento di questa nuova disciplina. L'acqua Lauretana sarà a disposizione degli atleti del centro.

Ad accogliere a braccia aperte i tre campioni lo stesso amministratore delegato Antonio Pola insieme al Presidente Giovanni Vietti. Ancora una volta Lauretana dimostra grande sensibilità per il mondo dello sport e, da qualche anno, per il calcio in particolare, come dimostra la scelta di puntare all'ex Juve Claudio Marchisio come testimonial dell'azienda biellese.