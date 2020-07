Giuseppe Chieppa promosso alla CAI

L'Associazione Italiana Arbitri della FIGC ha recentemente pubblicato gli organici arbitrali della nuova stagione sportiva. La sezione di Biella ha un Arbitro Nazionale di Calcio: Giuseppe Chieppa è infatti transitato dall'Eccellenza agli "scambi" ovvero la categoria esclusivamente arbitrale che divide la massima categoria regionale dalla Serie D. Chieppa, nella stagione alle porte, sarà impegnato sui campi di calcio di Promozione ed Eccellenza in tutta Italia nella Commissione Arbitri Interregionale (CAI).

Importanti anche le riconferme nelle categorie nazionali per Chiara Perona ed Alessandro Botta alla CAN 5 (la Commissione che designa i campionati di Serie A e B di Calcio a 5) e quella di Maurizio Panzanelli nel ruolo di Osservatore Arbitrale in CAN D (Serie D).